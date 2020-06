Miriam: ações do governo contra o meio ambiente fecham portas no comércio internacional

"O comitê de revisão orçamentária e tributária dos EUA, em carta enviada ao escritório comercial da Casa Branca, avisou que faz forte oposição a qualquer negociação de acordo comercial com o governo de Jair Bolsonaro", reforça a jornalista Miriam Leitão em crítica também ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Miriam Letião afirma que "a cada dia fica mais claro como as ações do governo contra o meio ambiente prejudicam a economia". De acordo com a jornalista, "o comportamento do governo brasileiro acaba atrapalhando o comércio internacional, que o Brasil tanto precisa".

"O comitê de revisão orçamentária e tributária dos EUA, em carta enviada ao escritório comercial da Casa Branca, avisou que faz forte oposição a qualquer negociação de acordo comercial com o governo de Jair Bolsonaro", reforça.

"O Brasil, dizem os congressistas, não atinge os padrões exigidos para acordos comerciais, como o que foi celebrado entre EUA, México e Canadá. O governo Bolsonaro adota 'retórica e ações repreensíveis'", acrescenta.

