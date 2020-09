Miriam Leitão: Bolsonaro enfraquece Guedes com o cancelamento do Renda Brasil

A jornalista ainda disse que o vídeo de Jair Bolsonaro desta terça-feira prova que "o governo não conversa internamente. As propostas da equipe econômica são lançadas sem debate, para se testar a reação sobre elas" edit

247 - A jornalista Miriam Leitão, apoiadora do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, escreveu nesta terça-feira (15) em coluna no jornal O Globo que o vídeo de Jair Bolsonaro sobre o cancelamento do Renda Brasil enfraquece o ministro da Economia, Paulo Guedes.

"O duro vídeo do presidente Jair Bolsonaro enfraquece mais o ministro da Economia. Bolsonaro afastou a ideia do novo Renda Brasil após mais um balão de ensaio da equipe econômica", escreveu a jornalista.

Ela ainda falou que o novo desacordo entre Bolsonaro e Guedes prova que o governo não tem articulação interna. "A reação do presidente reforça a constatação. O governo não conversa internamente. As propostas da equipe econômica são lançadas sem debate, para se testar a reação sobre elas".

