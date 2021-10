Miriam Leitão cobra de Lira e Aras o fim da blindagem a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - "Está cada vez mais difícil para Augusto Aras e Arthur Lira, os dois blindadores do presidente, continuarem fingindo que não viram nada", escreve a jornalista Miriam Leitão em sua coluna publicada pelo jornal O Globo. "Até quando vão proteger uma pessoa que não para de cometer crimes?", questiona.

"O que fará a Procuradoria Geral da República diante do pedido de investigação do STF sobre a live do presidente Jair Bolsonaro, em que associa as vacinas contra Covid à Aids?", continua.

De acordo com a jornalista, "a boa notícia é que esta semana não haverá live semanal do presidente no Facebook". "A presidência tem imunidades. É a proteção do cargo. Não pode virar impunidade para cometer crimes reiterados, como tem acontecido no país".

