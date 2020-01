Miriam Leitão dá invertida em Guedes: “Para grilar e desmatar é preciso capital”

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, a jornalista Miriam Leitão criticou a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesa terça-feira (21), afirmou que os pobres "destroem o meio ambiente porque precisam comer". "Não é a pobreza que desmata. Para grilar e desmatar é preciso capital. Muito capital", disse a jornalista.

"Quanto custa uma motosserra? E várias delas? Quanto custam tratores, correntões, caminhões? Tudo isso é necessário para desmatar. Um método primitivo, mas muito usado, é o correntão. Ele vai arrastando as árvores, mas não funciona sem tratores. São necessários dois, um de cada lado. Quanto custam dois tratores? Depois, é preciso ter caminhões para transportar as toras até o consumo", continuou.

"Mas, antes, é necessário ter uma escavadeira hidráulica com garra de metal para empilhar as toras nos caminhões. Capangas armados ocupam a terra que está sendo grilada. Fazem isso a soldo. De quem? Documentos são esquentados, como as guias de transportes. São comprados títulos falsos de propriedade", complementou.