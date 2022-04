Miriam Leitão diz que a corrupção sempre esteve presente no governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A corrupção sempre esteve presente no governo Bolsonaro, mas está escalando neste final de mandato, escreve a jornalista Miriam Leitão em sua coluna no jornal O Globo.

A jornalista diz que Bolsonaro está mentindo quando diz que não há corrupção em seu governo e destaca novos casos de corrupção que vieram à tona nos últimos dias. "O Ministério da Educação tinha pastores pedindo propina a prefeitos, o dinheiro do Fundo Nacional de Educação está sendo distribuído de forma fraudulenta, uma construtora desconhecida domina as licitações em obras financiadas com verba do orçamento secreto e até as Forças Armadas distribuem recursos a políticos de forma não transparente".

