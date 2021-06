Miriam Leitão diz que a democracia brasileira "está sem instrumentos" para lidar com alguém tão maléfico quanto Bolsonaro

247 – A jornalista Miriam Leitão, que fez campanha pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, travestido de "impeachment por pedaladas fiscais", diz que a "democracia brasileira está sem instrumentos" para lidar com pessoa "tão maléfica" como Jair Bolsonaro, principal responsável por mais de 500 mil mortes no Brasil por covid-19.

"As mentiras do presidente matam. Não foi Bolsonaro que inventou a pandemia, mas é ele que tem se esforçado diariamente pela disseminação do vírus. Bolsonaro pôs todos os seus mesquinhos interesses à frente da vida. Sabotou os esforços dos que tentam proteger os brasileiros, atacou governadores, alimentou a cizânia, espalhou mentiras, estimulou aglomerações, ignorou fornecedores de vacinas, exibiu desprezo pelos que sofrem e correu atrás de tudo o que não funciona, da cloroquina ao spray nasal", aponta a jornalista, em sua coluna . "A democracia brasileira está sem instrumentos para lidar com pessoa tão maléfica no governo", diz ela, esquecendo-se de que o impeachment existe justamente para afastar criminosos em série.

