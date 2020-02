Miriam Leitão reafirma riscos à democracia no Brasil

247 – Num país que passou por um golpe de estado em 2016 e por uma eleição fraudada em 2018, posto que Lula foi artificialmente excluído da disputa, a jornalista Miriam Leitão convidou cientistas políticos para debater se a "democracia" está em risco no Brasil.

"Uma questão está posta na ciência política brasileira: a democracia no país está correndo riscos ou as instituições estão fortes? Há os que acham que ela tem se enfraquecido a cada novo ataque disparado diretamente pelo presidente da República. Há os que, mesmo reconhecendo problemas, dizem que as instituições vêm respondendo à altura. O ponto principal, contudo, é se é normal que todos tenham que ficar de prontidão para defender a democracia contra os ataques feitos pelo próprio presidente. Eu, sinceramente, não acho normal", diz ela, em sua coluna.

"A grande pergunta que fica é se é normal que o Congresso, o Judiciário, a imprensa, a sociedade tenham que ficar de guarda para conter os excessos de um presidente", afirma.