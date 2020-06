Miriam manda recado a Mourão: Bolsonaro não governa porque não quer

Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Miriam Leitão destaca que, "na entrevista ao 'Valor', o vice-presidente Hamilton Mourão disse: 'deixa o cara governar'". "Bolsonaro não tem governado porque não quer. Ninguém o impede, a não ser ele mesmo", diz edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Globo, Miriam Leitão destaca que, "na entrevista ao 'Valor', o vice-presidente Hamilton Mourão disse: 'deixa o cara governar'". "Bolsonaro não tem governado porque não quer. Ninguém o impede, a não ser ele mesmo. Poderia ter somado as forças políticas na luta contra o inimigo comum, o coronavírus. Mas politizou e escalou", diz.

"Criou conflitos com governadores, ministros do Supremo, o presidente da Câmara e com seus ministros. Já tirou três nesta pandemia. Ele não quer governar, ele quer o conflito, a agitação e a propaganda", continua.

Segundo a colunista, "Bolsonaro tem usado recursos públicos e símbolos militares para fazer campanha política". "A eleição é só em 2022, mas ele jamais saiu do palanque. A ida a manifestações não é um ato da administração do país, é de um candidato. A armadilha em que o Brasil está é que ele, como presidente, pode requisitar helicópteros para fazer seus deslocamentos, mas teria que ser para o exercício do cargo", afirma.

"Bolsonaro usa dinheiro público, símbolos das Forças Armadas e da Polícia Militar, o poder da Presidência para estimular manifestações contra a democracia, manter sua militância estimulada e fazer campanha eleitoral fora do seu tempo", acrescenta.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.