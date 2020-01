Modelos acusam estilista de assédio e pedofilia

O estilista Eduardo Costa, criador do Brechó Replay, é acusado por modelos de praticar crimes de assédio sexual e pedofilia. "Pegou no meu pênis em sessão de foto" denunciou uma das vítimas edit

247- Eduardo Costa, estilista criador do Brechó Replay, está sendo acusado das práticas de pedofilia e assédio sexual desde terça-feira.

"Em uma sessão de fotos, ele disse que queria que o volume da minha cueca fosse diferente. Ele, então, colocou a mão dentro da minha cueca e mexeu no meu pênis. Para 'arrumar' para as fotos", conta Marcelo, 30, (nome fictício) em entrevista para Universa, do Portal UOL.

Histórias como a de Marcelo vieram à tona após o bailarino Fernando contar, no Twitter, que tinha 15 anos quando participou de uma sessão de fotos da marca. Ele nunca tinha feito fotos profissionais, era apenas "famosinho no Instagram". De acordo com relato no Twitter, Eduardo Costa teria assediado modelos, em sua maioria menores de idade. "Ele vinha nos vestir e sentíamos que o toque dele não era inocente. Era um esbarrar de mão maldoso, na nossa bunda, nas nossas coxas, no nosso pênis. Era incômodo."

Questionados sobre porque não trouxeram o caso à tona na época, há cerca de cinco anos, eles dizem que tiveram medo de prejudicar o coletivo Brechó Replay. "Tem muito artista legal e bom nele, uma pena que a pior parte do coletivo é exatamente o criador", diz Marcelo a resportagem.

Horas depois dos relatos ganharem repercussão, o estilista Eduardo Costa apagou seus perfis nas redes sociais.