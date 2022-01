Monark diz que querem exilar não vacinados e pede "mais amor"

“Acho isso um absurdo e não acho correto essa demonização de seres humanos. Não importa o quão ignorantes eles sejam”, disse no Twitter edit

247 - O youtuber Monark, apresentador do Flow Podcast, um dos mais populares do país, falou no Twitter, nesta terça-feira, 4, que os setores que defendem o passaporte da vacina querem exilar não vacinados contra a Covid-19.

“Basicamente estão querendo exílio social para quem não tomou a vacina, eu tomei a vacina, mas acho isso um absurdo do caralho, eu não acho correto essa demonização de seres humanos. Não importa o quão ignorantes eles sejam. Quem tomou a vacina está protegido. Mais amor”, disse.

Diante do comentário, Monark foi alvo de críticas nas redes sociais. Confira:

é simplesmente mentira que todos que tomaram vacina estão protegidos.



Na prática, você está defendendo a liberdade do indivíduo em disseminar um vírus letal.



O que você escreveu é burro demais até para os padrões de um gamer ancap. — JornalismoWando (@JornalismoWando) January 4, 2022

nao é demonizacao de seres humanos, Monark... É pacto coletivo. Direito e dever pra vida em sociedade em temas em que a irresponsabilidade coloca outro em risco. no caso da saude, a gente ja proibe cigarro em ambiente fechado. A pessoa pode fumar, mas não ali. Ñ tem drama. — Nil #ForaBolsonaro | #VacinaJá (@nilmoretto) January 4, 2022

Então Monark, quem tomou a vacina tá protegido, e quem não pode tomar a vacina por razões médicas e depende dos outros estarem imunizados para terem proteção? O Brasileiro nunca se importou com vacinas, sempre tomaram todas, esse movimento anti vacina tem nome e sobrenome JB. — Ivan Belchior (@ivanbssb) January 4, 2022

