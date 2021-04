Monica Benício, viúva de Marielle: Bolsonaro nem disfarça mais sua alegria diante da morte do povo

Vereadora do PSOL no Rio de Janeiro diz que “a foto de Bolsonaro rindo, diante de um ‘CPF cancelado’ (em alusão ao que acontece quando uma pessoa morre), é o cúmulo da sua crueldade” edit

247 - A vereadora do Rio de Janeiro Monica Benício, viúva de Marielle Franco, vereadora assassinada em março de 2018 por milícias da capital, descreve “a foto de Bolsonaro rindo, diante de um ‘CPF cancelado’ (em alusão ao que acontece quando uma pessoa morre)” como “o cúmulo da sua crueldade”.

Neste final de semana, diversos parlamentares foram às redes sociais para repudiar a foto em que Jair Bolsonaro aparece com a imagem de um CPF e a palavra, numa tarja em vermelho, “cancelado”, numa alusão à expressão usada por grupos de extermínio para se referir a assassinato. A foto foi tirada em Manaus, quando Bolsonaro foi dar uma entrevista ao apresentador Sikêra Jr.

“Ele nem disfarça mais sua alegria diante da morte do povo. São 400 mil CPFs cancelados até o momento no Brasil, e ele é culpado. Genocida!”, continuou Monica Benício em postagem no Twitter.

Bolsonaro e milícias

A foto em Manaus, que tomou as redes sociais neste sábado (24), foi o segundo episódio deste final de semana ligando Bolsonaro a milícias, depois da reportagem do The Intercept que apontou que amigos do ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega tentaram contactar alguém chamado por eles de “Jair”, “presidente” ou “cara da casa de vidro”.

Depois da publicação dos grampos, internautas voltaram a questionar “quem mandou matar Marielle Franco” , entre eles a irmã de Marielle, Anielle Franco. “Quem tem casa de vidro, não atira pedra no telhado do vizinho” 👀🗣 Mas já o vizinho pode… QUEM MANDOU MATAR MARIELLE???”, publicou.

