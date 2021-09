Mônica Iozzi revela relação abusiva e que chegou a ser agredida no rosto

Ela disse que terminou o namoro depois de ser agredida no rosto, mas que, mesmo com o episódio de violência física, levou cerca de dois anos para compreender que se tratava de um relacionamento tóxico edit

247 - A atriz e apresentadora Monica Iozzi revelou, durante uma participação no podcast "Prazer, Renata", do G1, que já vivenciou uma relação abusiva. Ela disse que terminou o namoro depois de ser agredida no rosto, mas que, mesmo com o episódio de violência física, levou cerca de dois anos para compreender que se tratava de um relacionamento tóxico. A informação é do portal UOL.

Durante a conversa, Mônica explicou que era jovem e que este foi um dos seus primeiros namoros. "Cobria todos os capítulos da cartilha de um relacionamento abusivo: da pessoa te afastar dos seus amigos, questionar a roupa que você usa, te agredir verbalmente, te chantagear, dizer que você não vai conseguir ninguém melhor do que ele, tentar te diminuir", relembrou.

A atriz disse ainda que só cogitou o término depois da agressão. "Até eu ser agredida, eu achava aquilo uma prova de amor. Ela me ama muito, ele me protege muito. Ele perdeu um pouco a cabeça", exemplificou. E confessou que só se deu conta da gravidade dos atos dois anos depois de terminar. "Na época, não me parecia abusiva", refletiu.

