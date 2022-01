Moraes, do STF, dá cinco dias para PF ouvir Weintraub sobre fake news

Apoie o 247

Metrópoles - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta segunda-feira (24/1), que a Polícia Federal ouça o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub na investigação sobre entrevista em que ele veicula “informações falsas acerca da atuação do STF e de condutas relacionadas a um de seus membros”.

A PF tem cinco dias para colher o depoimento de Weintraub. Além disso, foi expedido ofício à empresa YouTube Brasil para que disponibilize, no prazo máximo de 48 horas, a íntegra do material relacionado à entrevista objeto do vídeo publicado pelo canal “Cortes do Inteligência [OFICIAL]”, em 17 de janeiro de 2022.

