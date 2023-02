Morde e assopra: depois de elogiar Lula na área ambiental, Míriam Leitão detona o governo na economia

Apoie o 247

247 - A jornalista Míriam Leitão, que apoiou o golpe de estado de 2016, que empobreceu o Brasil e os brasileiros, publica neste domingo (19) em sua coluna no jornal O Globo críticas ao que classifica como “erro econômico” do governo Lula (PT). A jornalista está em clima de “morde e assopra” desde o início da nova gestão. Na última semana, inclusive, rasgou elogios à administração Lula durante telejornal da TV Globo.

Para Míriam, “Lula tem se comunicado de forma errática e sem estratégia e provocado muitos ruídos” ao criticar o Banco Central, comandado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, por manter a maior taxa de juros do mundo, em 13,75% ao ano, condenando o Brasil ao inexistente ou baixo crescimento. “Como a palavra de um presidente é sempre muito forte, quando ele fala, autoriza outras pessoas do governo, ou do seu partido, a dispararem suas opiniões sobre economia. Nessa torre de babel quem se enfraquece é o ministro da Fazenda”.

A jornalista também sai em defesa da autonomia do Banco Central e resvala na comparação entre Lula e Jair Bolsonaro (PL) ao afirmar que “o país está cansado de ver um presidente da República atirando contra instituições, órgãos e braços do Estado. Foi assim durante quatro anos. Disso os eleitores que deram maioria a Lula queriam se livrar”.

Ela pondera que “os erros na economia se acumulam”, mas “os acertos em outras áreas são muitos”. Por fim, diz que o governo Lula corre risco se seguir “errando” na economia. “Errar na economia colocará em risco o edifício democrático cujas bases o país só começou a fortalecer. A dinâmica criada pelas falas de Lula na economia ameaça seu próprio projeto, foi o que ouvi de pessoas de fora do Executivo”.

