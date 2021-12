Morista, Merval defende apoio do União Brasil ao Podemos

Apoie o 247

247 – O colunista Merval Pereira, que fez campanha pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e pela prisão política do ex-presidente Lula, e que hoje se coloca como apoiador do ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial e suspeito pela suprema corte brasileira, defende o apoio do União Brasil ao Podemos para que seu candidato tenha acesso ao maior naco do fundo partidário.

"Os últimos dias deste ano podem reservar uma definição importante na corrida presidencial a partir do anúncio do União Brasil de apoio à candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Fruto da junção do Democratas (DEM) com o PSL, o novo partido, assim que tiver a autorização para funcionamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estará apto a oferecer a Moro, do Podemos, uma estrutura financeira e capilaridade nacional, além do tempo de propaganda de rádio e televisão, que poucos candidatos terão", escreve Merval, em sua coluna no Globo.

"O União Brasil nascerá tendo a maior bancada da Câmara, com 81 deputados federais, 53 do PSL e 28 do DEM. A expectativa é que consiga manter a maioria de seus filiados, embora uma ala bolsonarista do PSL possa se bandear para o PL. A boa colocação de Moro nas pesquisas eleitorais servirá de lastro para impedir saídas e agregar possíveis novos deputados à bancada. De qualquer maneira, como a segunda bancada é a do PT, com 53 deputados, o União Brasil deve permanecer como a maior da Câmara. Outro fator de agregação serão os fundos eleitoral e partidário. Transformado no maior partido através da vitória de Bolsonaro em 2018, o PSL tem direito a R$ 200 milhões do fundo eleitoral, e mais R$ 100 milhões do fundo partidário. Com a fusão com o DEM, o novo partido União Brasil passará a ter R$ 320 milhões no fundo eleitoral e mais R$ 138 milhões de fundo partidário. O partido que chegará mais perto será o PT, que terá R$ 200 milhões do fundo eleitoral e R$ 82 milhões do fundo partidário", aponta o jornalista.

