Moro cita a Transparência Internacional para atacar o governo Lula e toma invertidas nas redes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) tomou invertidas de internautas após citar a ONG estrangeira Transparência Internacional para atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Para surpresa de ninguém, o Brasil despenca no ranking da Transparência Internacional no primeiro ano do Governo Lula", afirmou o parlamentar. "O fim da lei das estatais é o fato mais notável, mas não existe política de prevenção ou combate à corrupção neste Governo. O exemplo vem de cima".

continua após o anúncio

Internautas reagiram. "Lógico que o senhor só leu a manchete! Mas eu te ajudo: 'Segundo o relatório, a responsabilidade pelo desmonte de marcos institucionais contra a corrupção que levaram décadas para ser erguidos é da gestão de Jair Bolsonaro (2019-2022)'. Seu ex patrão".

Outra pessoa escreveu: "Transparência tinha no tempo do governo que você foi ministro. Sigilo em tudo. Investigavam porteiro pra proteger traficante assassino. Abin paralela pra espionar adversários políticos e até ministro do STF".

continua após o anúncio

Um perfil disse que o Brasil precisa se "livrar da falsa e odiosa 'direita' Bolsonarista. Direita com o Bolsonarismo está fadada ao fracasso".

Lógico que o senhor só leu a manchete! Mas eu te ajudo: “Segundo o relatório, a responsabilidade pelo desmonte de marcos institucionais contra a corrupção que levaram décadas para ser erguidos é da gestão de Jair Bolsonaro (2019-2022)”. Seu ex patrão 🤗 continua após o anúncio January 30, 2024

Transparência tinha no tempo do governo que você foi ministro. Sigilo em tudo. Investigavam porteiro pra proteger traficante assassino. Abin paralela pra espionar adversários políticos e até ministro do STF. continua após o anúncio January 30, 2024

O que estamos vendo hoje, é apenas a continuação do show de horrores que vivemos nos últimos anos.



E para ter uma chance de mudanças, temos que nos livrar da falsa e odiosa “direita” Bolsonarista.



DIREITA com o Bolsonarismo está fadada ao fracassohttps://t.co/zyULPT97Uy continua após o anúncio January 30, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: