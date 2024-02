Moro cita Veja, ataca o governo Lula e apanha nas redes (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) apanhou nas redes sociais após atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela fuga de detentos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN).

Usuários da internet cobraram a cassação de Moro, que será julgado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) por abuso de poder. A data ainda não foi marcada, mas o julgamento acontecerá este ano, provavelmente.

continua após o anúncio

"Você ainda não foi cassado? E quando vai ser preso? O Deltan Dallagnol ainda não foi preso mas já está apodrecendo", escreveu um perfil. "Sergio Moro na cadeia", acrescentou outra pessoa. "Marreco vai na Paulista dia 25 praquele abraço de afogado no Inelegível", complementou um internauta.

Veja a postagem de Moro que gerou polêmica: "em entrevista à VEJA, destaquei que, em 2020, nos antecipamos a um suposto plano de resgate de preso no presídio federal de Brasília. Usamos GLO, tanque e cavamos uma trincheira em torno do presídio. O Governo tem que se antecipar aos problemas e não remediá-los. A vulnerabilidade das luminárias, caminho utilizado para recente fuga, já era conhecido no ano passado e o Governo não tomou providências abrangentes".

continua após o anúncio

Em entrevista à VEJA, destaquei que, em 2020, nos antecipamos a um suposto plano de resgate de preso no presídio federal de Brasília. Usamos GLO, tanque e cavamos uma trincheira em torno do presídio. O Governo tem que se antecipar aos problemas e não remediá-los. A… pic.twitter.com/1ZxM2kZwGh — Sergio Moro (@SF_Moro) February 16, 2024

continua após o anúncio

Você ainda não foi cassado? E quando vai ser preso?



O Deltan Dallagnol ainda não foi preso mas já está apodrecendo. — Alexander The Gander (@ale_ganso) February 16, 2024

continua após o anúncio

SÉRGIO MORO NA CADEIA — wil amaral (@ouroverd) February 16, 2024

continua após o anúncio

Marreco vai na Paulista dia 25 praquele abraço de afogado no Inelegível. — Moisa (@MoisesMoisa) February 16, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: