Moro e Bolsonaro não jogam no mesmo time, diz Merval, do Globo

247 – O colunista Merval Pereira, do Globo, avalia que Jair Bolsonaro e Sergio Moro não jogam exatamente no mesmo time. "Como se sabe popularmente, em time que está ganhando não se mexe. Supunha-se que Bolsonaro jogasse no mesmo time de Moro, mas os vetos sugeridos por ele, e não aceitos pelo presidente, mostram que voltamos ao ponto em que a relação de presidente e ministro está abalada", diz ele, em sua coluna.

Merval também fala sobre os planos de Bolsonaro de esvaziar o ministério de Moro. "Voltando sua ação mais direcionada à segurança pública, o ministro Moro também garante um pedaço de seu ministério, que interesses de diversas ordens querem tirar dele para dar a um dos mais proeminentes membros da bancada da bala, o ex-deputado federal Alberto Fraga", aponta.