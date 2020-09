Moro não tem que perguntar nada para mim, diz Bolsonaro

Em live, Jair Bolsonaro celebrou a decisão de Marco Aurélio de suspender seu depoimento presencial no inquérito sobre a interferência indevida na Polícia Federal. Com a camisa da Portuguesa, ex-capitão tripudiou Moro: “não tem que perguntar nada para mim” edit

247 - Em live nesta quinta-feira, 17, Jair Bolsonaro criticou a possibilidade de o depoimento ser presencial, com a presença dos advogados de Sergio Moro e celebrou a decisão do ministro Marco Aurélio. Ele disse: “o inquérito continua e o ministro relator Celso de Mello queria que eu depusesse de forma presencial, respondendo perguntas de dois advogados do Moro e mais o próprio Sergio Moro.”

Bolsonaro continuou: “o Moro não tem que perguntar nada para mim. Ele tem de dizer: ‘Olha, você interferiu aqui. Fez isso, fez aquilo’. Isso a gente rebate rapidamente.”

