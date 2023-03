"Moro só está vivo e seguro graças à PF de Lula e Dino", diz Felipe Neto

"Maior dor do Moro será conviver com fato de que hoje só está vivo graças ao trabalho das pessoas que perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis", disse youtuber edit

Apoie o 247

ICL

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto foi às redes sociais nesta quarta-feira (22) para elogiar a operação da Polícia Federal que prendeu suspeitos de planejar o assassinato de autoridades - o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) era um dos alvos dos criminosos.

Felipe avaliou que a integridade física do ex-juiz somente foi garantida devido à competência do governo federal sob os mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a quem a PF é subordinada: "quem mandou matar Sergio Moro eu não sei, mas eu sei quem prendeu os responsáveis antes do crime acontecer: a Polícia Federal sob a gestão de Lula com Flavio Dino".

>>> Gleisi reage à operação contra grupo que planejava atacar Moro: “aula de civilidade e democracia do governo Lula”

Quem mandou matar Sergio Moro eu não sei, mas eu sei quem prendeu os responsáveis antes do crime acontecer: a Polícia Federal sob a gestão de Lula com Flavio Dino. https://t.co/B18MtgcS05 March 22, 2023

O youtuber ainda destacou que Moro foi protegido por pessoas que ele mesmo tentou prejudicar no passado : "a maior dor do Sergio Moro vai ter que ser conviver com o fato de que hoje ele só está vivo e seguro graças ao trabalho das pessoas que ele perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis".

A maior dor do Sergio Moro vai ter q ser conviver com o fato de q hoje ele só está vivo e seguro graças ao trabalho das pessoas q ele perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) March 22, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.