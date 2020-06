Morre a atriz Maria Alice Vergueiro, de 'Tapa na pantera', aos 85 anos

Morreu nesta quarta-feira (3), a atriz Maria Alice Vergueiro, aos 85 anos. A atriz estava internada no Hospital das Clínicas, em estado grave, desde a última sexta. Atriz viralizou nas redes sociais pelo seu papel no curta-metragem de ficção "Tapa na pantera" edit

247 - Morreu nesta quarta-feira (3), a atriz Maria Alice Vergueiro, aos 85 anos. A atriz estava internada no Hospital das Clínicas, em estado grave, desde a última sexta. Atriz viralizou nas redes sociais pelo seu papel no curta-metragem de ficção "Tapa na pantera". A informação é do portal Extra.

Maria Alice nasceu em São Paulo em janeiro de 1935 e estreou no teatro em 1962 em "A mandrágora", de Augusto Boal. Nos mais de 50 anos de carreira, integrou grandes grupos de teatro brasileiro, como o Teatro de Arena, o Teatro Oficina e o Teatro do Ornitorrinco, de que foi uma das fundadoras ao lado de Cacá Rosset e Luiz Roberto Galízia.

