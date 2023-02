Morre ex-ator mirim que estava vivendo em abrigo para sem-tetos

Apoie o 247

247 - Austin Majors, conhecido por papéis em séries como Nova Iorque Contra o Crime e How I Met Your Mother, morreu no último sábado (11), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A notícia só veio à tona agora, conforme noticiou o TMZ. Existe a suspeita de envenenamento.

De acordo com reportagem do portal Notícias da TV, ele vivia em uma instalação no centro da cidade da Califórnia para moradores de rua e havia desaparecido na semana passada. Sua irmã Kali se lembrou dele e escreveu na sua página do Facebook.

Nascido em 1995, esteve na telinha inicialmente em Nova Iorque contra o Crime como Theo Sipowicz. Depois, esteve em várias séries como How I Met Your Moher, Desperate Housewives, American Dad, Threshold, NCIS, etc.

