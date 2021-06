Morre Mário Márcio Bandarra, ex-diretor do 'Encontro', da Globo

247 - Morreu nesta segunda-feira (28), aos 66 anos, Mário Márcio Bandarra, ex-diretor do "Encontro com Fátimas Bernardes", da TV Globo. Bandarra trabalhou na emissora por 43 anos e também dirigiu produções como "Malhação".

No programa desta segunda-feira, Fátima Bernardes confirmou a informação e lembrou do ex-diretor. Ela não especificou a causa da morte. "Ele teve complicações de saúde, estava internado também, e infelizmente não resistiu. Os nossos sentimentos para a família toda. (...) O Mário, quando esteve aqui e chegou para dirigir o 'Encontro', ainda estava bem no início, virou e falou para mim: 'Fátima, vamos fazer uma coisa?'. Eu disse: 'Vamos'. E ele: 'Vamos colocar mais Fátima no Encontro?'. Ele pediu para que eu cada vez mais me mostrasse como eu era, foi um conselho que eu guardo até hoje. Um beijo muito grande para a família do Mário".

