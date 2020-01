Morre Mario Simas Filho, jornalista prêmio Esso, 59

Br2pontos.com - O jornalista Mario Simas Filho, de 59 anos, morreu em São Paulo na madrugada de hoje, vítima de um câncer no rim. Com passagem por vários veículos de imprensa, Mario atualmente era diretor de núcleo e colunista da revista IstoÉ. Ele foi sepultado no Cemitério Gethsemani, no Morumbi.

Ao longo da carreira, o jornalista teve passagens pela extinta Folha da Tarde e pela Folha de S.Paulo. Na Isto É, Mario participou da reportagens de destaque, como a que revelou o assassinato – e não o suicídio – de PC Farias, aliado do ex-presidente Fernando Collor. Já pela série “Senadores envolvidos na fraude do painel de votação do Senado”, o jornalista venceu, com outros colegas da revista, o Prêmio Esso de Jornalismo em 2001, então o principal da categoria.

O jornalista era filho do advogado Mario Simas, especializado em Direitos Humanos e que defendeu ativistas políticos durante a ditadura militar no Brasil. Mario Simas Filho deixa mulher, três filhos e dois netos, ótimas lembranças e muitas saudades entre seus amigos.