Morre o jornalista Bernardo de La Peña, vencedor de dois prêmios Esso

247 - O jornalista e escritor Bernardo de La Peña morreu nesta segunda-feira (8) aos 48 anos por conta de um câncer no cérebro. Ele foi enterrado no final da tarde desta segunda no cemitério de São João Batista, no estado do Rio.

La Peña formou-se em jornalismo no ano de 1998, na Faculdade da Cidade, na capital fluminense. Trabalhou nos jornais O Estado de S. Paulo, O Globo e Jornal do Brasil, além do site Colabora. Venceu dois prêmios Esso, um dos mais importantes do jornalismo brasileiro.

Como escritor, La Peña publicou os livros "Memorial do Escândalo: Os Bastidores da Crise e da Corrupção no Governo Lula" (Geração Editorial, 2005), escrito em parceria com o comentarista político GloboNews Gerson Camarotti, e "Um Carioca no Planalto" (Monte Castelo, 2015), sobre as memórias dos cinco anos que viveu em Brasília (DF).

Nomes como Gerson Camarotti e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lamentaram a morte do jornalista.

Dia triste para o jornalismo. Bernardo de la Peña foi um dos mais talentosos repórteres da minha geração. Pessoalmente, perdi o meu amigo-irmão. Quanta saudade! 😢❤️ https://t.co/XgYgSna8TA pic.twitter.com/m4eJCOHV8m May 8, 2023

Hoje perdemos o meu querido amigo e jornalista Bernardo La Peña. Durante anos convivemos em Brasília tratando da política nacional. Aguçado, gentil, firme, curioso…. Bernardo era o que podemos chamar de grande jornalista. Para que vocês tenha uma ideia do quanto eu admirava… pic.twitter.com/PeM0KyjGhJ — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 8, 2023

