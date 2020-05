Morre o jornalista Luiz Maklouf Carvalho, aos 67 anos

247 - O jornalista e escritor Luiz Maklouf Carvalho morreu, ao 67 anos, neste sábado (16). Natural de Belém, no Pará, Maklouf passou por vários órgãos de imprensa e autalmente estava no jornal O Estado de S. Paulo.

No ano passado, Maklouf lançou o livro “O cadete e o capitão — a vida de Jair Bolsonaro no quartel”, pela editora Todavia. A obra revela que os croquis encontrados com Bolsonaro na década de 80, com detalhes sobre onde implantar bombas em locais estratégicos do Rio de Janeiro, foram elaborados por Bolsonaro

Carvalho era bacharel em direito pela Universidade Federal do Pará e vencedor de dois prêmios Jabuti. O escritor faturou o Prêmio Jabuti de Reportagem de 1999, com o livro “Mulheres que Foram à Luta Armada” e “Já Vi Esse Filme”.

