Morre por coronavírus o jornalista José Paulo de Andrade; Lula solidariza-se

247 - O radialista José Paulo de Andrade morreu nesta sexta-feira (17), aos 78 anos, vítima de coronavírus. Ele é conhecido pelo programa O Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes. A confirmação da morte foi dada na manhã desta sexta-feira (17) por Thays Freitas, diretora da emissora, que trabalha ao lado do veterano no "Jornal Gente", da Rádio Bandeirantes. Ele estava internado há duas semanas no Hospital Albert Einstein.

"É com muita tristeza que comunicamos a morte do nosso colega e amigo José Paulo de Andrade. O Zé Paulo tinha 60 anos de rádio, 57 de Rádio Bandeirantes. Nosso companheiro no ar e fora dele. É com muita tristeza que comunicamos o falecimento dele. Hoje será um dia muito difícil para a família Bandeirantes", disse Thays.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do radialista. "Infelizmente, o Covid-19, essa doença terrível tratada com descaso por alguns, nos levou mais um brasileiro. Nesse momento de tristeza minha solidariedade aos familiares, amigos, colegas e ouvintes de José Paulo de Andrade", escreveu ele no Twitter.

Zé Paulo era casado e tinha dois filhos (e uma neta).

