Morre Ricardo Carvalho, jornalista e diretor licenciado da ABI

Metrópoles - Neste domingo (20/6), morreu Ricardo Carvalho, jornalista, escritor, diretor, roteirista de documentários e diretor licenciado da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em São Paulo e conselheiro do Instituto Vladimir Herzog.

A instituição publicou em suas redes sociais uma homenagem a Ricardo. O Instituto agradeceu o apoio do jornalista na luta pelos direitos humanos e pela preservação da memória, da liberdade e da justiça no Brasil.

“Temos um carinho muito especial por Ricardão que teve um papel fundamental na construção do Instituto, especialmente no nosso projeto Resistir é Preciso para recuperar a história dos jornalistas perseguidos durante a ditadura civil-militar. Estamos consternados e desejamos conforto à família e aos amigos. Vá em paz, Ricardão!”, diz a nota.

A causa da morte foi uma pancreatite e a nota de pesar divulgada pela ABI afirma que Ricardo enfrentava problemas de saúde há certo tempo.

“Há dois dias Ricardo me ligou, disse que estava bem e que seu problema era vesícula e não pâncreas, como se aventou. Acrescentou que iria se operar e que estava confiante…”, disse Paulo Jerônimo, Pagê, presidente da associação.

Abalado com a morte do amigo, Pagê despediu-se: “Grande Ricardão! Vai deixar muitas saudades. Aquela sua risadona gostosa e os mil projetos que ele desembuchava cada vez que me ligava. É mais um grande companheiro que a gente perde. Ainda não me refiz totalmente do baque e tento entender o que pode ter acontecido. Difícil e duro compreender. Descanse em paz, velho amigo. Você vai fazer muita falta”.





Carreira

Como jornalista, Ricardo foi trabalhou nas redações da Folha de S.Paulo, do Jornal da República e da IstoÉ, em todas atuou como repórter. Além dos impressos, o profissional passou por televisão: trabalhou como editor-chefe do Bom Dia SP e do Globo Repórter, diretor de jornalismo da TV Cultura e colunista da TV Gazeta.

Em 1985, fundou a produtora Argumento. Ricardo dirigiu diversos documentários, entre eles: Impressões do Brasil, a imprensa brasileira através dos tempos e Coragem, as muitas vidas do cardeal dom Paulo Evaristo Arns.

Ele também é autor de inúmeros livros, inclusive premiados, como é o caso de O cardeal e o repórter, ganhador do Prêmio Vladimir Herzog em 2010.

