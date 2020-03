Levantamento do boletim Fonte Segura (do Fórum Brasileiro de Segurança Pública) mostra que a crise dos policiais amotinados no Ceará fez despencar o poder de influência nas redes sociais de Sergio Moro. edit

247 - O estudo se baseia em análise de sentimento aplicada a uma amostra aleatória de 368 menções ao amotinamento de policiais militares nos últimos quinze dias no Twitter. Nesse conjunto, 48,4% das postagens foram negativas, isto é, críticas ao motim.

Segundo a reportagem do jornal Folha de S. Paulo, "ao analisar mais de perto as críticas, encontramos a reprovação do comportamento dos policiais, como o fato de agirem encapuzados e terem sido flagrados ordenando o fechamento do comércio na cidade de Sobral, foi o principal motivo de crítica."

A matéria ainda sublinha que "já com relação ao papel desempenhado por Sergio Moro, apenas 7% apoiaram a atuação do ministro, enquanto 48% foram críticas ao ministro (outras 40% foram neutras). Entre as principais críticas, destaca-se reprovação da sua infeliz declaração de que não haveria desordem nas ruas por conta da paralisação dos policiais, mesmo com a explosão de homicídios verificada no período."