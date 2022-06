"Movimento grave", diz Luis Costa Pinto sobre comunicado do ministro da Defesa ao TSE

"Acho esse ofício o movimento mais grave no sentido contrário ao meu 'otimismo institucional apesar dos pesares'", afirmou o jornalista edit

247 - O jornalista Luis Costa Pinto destacou a gravidade do comunicado enviado pelo ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin.

"Eu, um otimista institucional que nunca acreditou em chances dos golpes tentados vingarem, acho esse ofício o movimento mais grave no sentido contrário ao meu 'otimismo institucional apesar dos pesares'", escreveu o jornalista no Twitter.

No comunicado enviado ao TSE, o ministro disse que "as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do TSE para integrar a Comissão de Transparência". "A todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra da desconfiança dos eleitores", complementou o titular da pasta.

O TSE respondeu ao comunicado e reafirmou a segurança dos equipamentos usados na votação e disse estar trabalhando "de forma incessante para garantir eleições limpas, justas e seguras".

