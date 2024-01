MPF investiga se rede social Kwai criou perfis falsos para a divulgação de fake news

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) abriu nesta quinta-feira (18) uma investigação contra a rede social Kwai no Brasil. Segundo a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, investigadores apuram se a plataforma tem promovido conteúdo e perfis falsos com o objetivo de impulsionar visualizações e o engajamento de usuários.

De acordo com informações publicadas no jornal O Globo, o MPF também pediu que a plataforma entregue mensagens, gravações, documentos, vídeos e publicações de forma inalterada, para o órgão.

O MPF afirma haver indícios de que a plataforma de origem chinesa, ou empresas por ela contratadas, tenha produzido publicações com informações falsas e apelativas. O inquérito civil público foi instaurado por causa de uma denúncia anônima, mas o ministério disse que as informações coincidem com "notícias veiculadas recentemente na imprensa sobre a estratégia que o Kwai estaria adotando no Brasil".

O MPF cobra esclarecimentos do Kwai, por meio de sua representante no país, a Joyo Tecnologia Brasil Ltda, e suas parceiras. A empresa afirmou que "o Kwai reitera seu compromisso em colaborar plenamente com as autoridades brasileiras mediante qualquer solicitação".

"A plataforma está à disposição para cooperar e reforça seu comprometimento em respeitar integralmente as leis e regulamentações dos países onde opera, visando garantir a proteção e segurança dos usuários", acrescentou.

