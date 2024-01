MPF pede condenação de influencer Júlio Cocielo por racismo

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) pediu a condenação do influencer Júlio Cocielo após acusações de preconceito racial no X, antigo Twitter, entre 2011 e 2018. O MPF disse que o influenciador pode pegar uma pena de até cinco anos de prisão. A informação foi publicada nesta quarta-feira (3) pelo jornal O Globo.

De acordo com o MPF, o processo encontra-se em sua fase final na primeira instância e teve seu sigilo suspenso em dezembro de 2022. O caso teve início após Cocielo publicar, em meio a Copa do Mundo de 2018, que o jogador francês Mbappé "conseguiria fazer uns arrastão top na praia hein". O influencer teve de apagar cerca de 50 mil tweets de seu perfil e publicasse um pedido de desculpas.

Inicialmente, o Ministério Público de São Paulo apresentou a denúncia na Justiça estadual. Em 2021, o Tribunal de Justiça (TJ-SP) rejeitou a acusação, mas, no ano seguinte, promotores do MPF tornaram-se responsáveis pelas investigações após ser definida a competência da Justiça Federal para o julgamento. O processo estava sob sigilo até o dia 15 de dezembro, quando o juiz Rodiner Roncada acatou um pedido do MPF.

