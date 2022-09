Mulheres, pobres e negros são "muros contra Bolsonaro", diz Míriam Leitão

Apoie o 247

247 - A jornalista Míriam Leitão afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que as mulheres, negros e pobres construíram “um muro” contra a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). “A intenção de votos em Bolsonaro entre os homens melhorou um pouco e a diferença a favor de Lula caiu de dez pontos para oito pontos. Lula ganha, mas por essa margem menor. Só que entre as mulheres subiu de 23 pontos de diferença a favor de Lula para 25 pontos. Veja de novo: oito pontos entre homens, 25 pontos entre as mulheres. Tenho dito que as mulheres fizeram um muro contra Bolsonaro”, diz a jornalista sobre os resultados da pesquisa Ipec, divulgada na segunda-feira (26).

“A cada pesquisa se vê que permanecem fortes os três muros contra a reeleição de Bolsonaro. O outro muro é o de negros. No segmento pretos e pardos, 51% têm intenção de votar em Lula, e 28% em Bolsonaro. Vinte e três pontos de diferença em favor do ex-presidente”, ressalta.

Ainda segundo ela, “o terceiro muro é o de pobres. Na primeira e segunda faixas de renda, Lula tem larga vantagem. Até um salário mínimo, Bolsonaro até melhorou um pouco, subindo três pontos, mas ele perde de Lula por 34 pontos. Na faixa de uma a dois salários mínimos, Lula permanece com 24 pontos percentuais na frente".

"Entre os que recebem auxílio emergencial, ou alguém da família recebe, 55% dizem que votarão em Lula, o mesmo percentual da semana passada, e 26% dizem que votarão em Bolsonaro. Mas há uma sobreposição entre os que recebem auxílio e os que recebem menos. Por isso eles estão incluídos no muro dos pobres", destaca a jornalista.

“Isso mostra maturidade do eleitor que não se deixa levar por mudanças de discursos e por benefícios de última hora. Bolsonaro está sendo julgado pelo seu desastroso governo, principalmente para esses segmentos”, finaliza.

