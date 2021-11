Multado em R$ 1,4 bilhão, WhatsApp altera política de privacidade na Europa

A Meta afirmou que a atualização "não muda nosso comprometimento com a privacidade do usuário ou o jeito que operamos nosso serviço" edit

247 - Após ser multado em 225 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) pelos reguladores de proteção de dados da União Europeia, o WhatsApp alterou suas políticas de privacidade no velho continente.

De acordo com o DPC (sigla em inglês para Comissão de Proteção de Dados), o aplicativo não era suficientemente claro sobre como utilizava os dados de seus usuários, e este foi o motivo da multa.

Além disso, a Meta, holding responsável pelo WhatsApp, também precisou mudar sua política.

O WhatsApp afirmou que recorrerá do valor da multa. "Discordamos da decisão e vamos apelar porque acreditamos que já providenciamos as informações requisitadas para todos os nossos usuários".

A empresa também disse que a atualização na política de privacidade "não muda nosso comprometimento com a privacidade do usuário ou o jeito que operamos nosso serviço, incluindo como processamos, usamos ou compartilhamos seus dados com qualquer um, incluindo a Meta. Onde você esteja no mundo, nós protegemos suas mensagens pessoais com criptografia de ponta a ponta, o que quer dizer que ninguém, nem o WhatsApp, pode lê-las ou ouvi-las".

