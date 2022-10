Musk: até reunião do conselho de moderação de conteúdo, Twitter não vai tomar grandes decisões

"O Twitter estará formando um conselho de moderação de conteúdo com pontos de vista amplamente diversos", disse Musk via mídia social edit

Sputnik - A empresa de mídia social Twitter vai formar um conselho especial para moderar a plataforma como parte de sua revisão pelo comprador bilionário Elon Musk, mas decisões sobre conteúdo ou restabelecimento de contas ainda não são esperadas antes da reunião do grupo, disse o empresário de tecnologia nesta sexta-feira (28).

"O Twitter estará formando um conselho de moderação de conteúdo com pontos de vista amplamente diversos", disse Musk via mídia social. "Nenhuma decisão importante de conteúdo ou restabelecimento de conta acontecerá antes que o conselho se reúna", afirmou o novo dono da plataforma.

Na quinta-feira (27), Musk fechou o acordo de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 232,8 bilhões) para adquirir o Twitter, cujas negociações começaram em abril. A aquisição foi adiada devido a preocupações de Musk sobre o número de contas falsas na plataforma.

Musk prometeu reforçar as proteções à liberdade de expressão no Twitter como parte de sua aquisição da plataforma. Além disso, o bilionário disse, no início deste ano, que estaria disposto a reverter a proibição do Twitter ao ex-presidente dos EUA Donald Trump, implementada após o tumulto de 6 de janeiro de 2021, no Capitólio dos EUA.

A nova declaração de Musk sugere que a reintegração pode ser uma decisão tomada pelo conselho de moderação de conteúdo.

No entanto, nesta sexta-feira, Trump teria dito que permaneceria em sua própria plataforma, Truth Social, mas desejou sorte a Musk com a aquisição do Twitter.

