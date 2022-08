Musk desafia presidente do Twitter para debate público sobre contas falsas

Musk diz que acordo com Twitter deve avançar se empresa fornecer prova de contas reais edit

(Reuters) - Elon Musk desafiou neste sábado o presidente-executivo do Twitter, Parag Agrawal, para um debate público sobre a porcentagem de bots na plataforma de mídia social.

"Deixe-o provar ao público que o Twitter tem menos de 5% de usuários diários falsos ou spam!", disse Musk em um tuíte.

Ele também iniciou uma pesquisa perguntando aos usuários se menos de 5% dos usuários diários do Twitter são falsos/spam.

O Twitter rejeitou na quinta-feira uma alegação de Musk de que ele foi enganado para assinar um acordo de 44 bilhões de dólares para comprar a empresa.

Musk entrou com uma ação contra o Twitter em 29 de julho, intensificando sua luta legal contra a empresa por sua tentativa de se afastar do acordo de compra.

Elon Musk disse que, se o Twitter puder fornecer seu método de amostragem de 100 contas e como confirmou que as contas são reais, o acordo para comprar a empresa por 44 bilhões de dólares deve prosseguir nos termos originais.

"No entanto, se os registros da SEC (órgão que regula o mercado de capitais nos EUA) forem materialmente falsos, então não deve", escreveu Musk no Twitter no início deste sábado.

Em resposta a um usuário do Twitter perguntando se a Securities and Exchange Commission (SEC) estava investigando "alegações duvidosas" da empresa, Musk escreveu: "Boa pergunta, por que não estão?".

O Twitter se recusou a comentar o tuíte quando contatado pela Reuters.

O Twitter rejeitou na quinta-feira a alegação de Musk de que o bilionário foi enganado para assinar o acordo para comprar a empresa de mídia social, dizendo que ela era "implausível e contrária aos fatos".

"De acordo com Musk, ele - o bilionário fundador de várias empresas, assessorado por banqueiros e advogados de Wall Street - foi enganado pelo Twitter para assinar um acordo de fusão de 44 bilhões de dólares. Essa história é tão implausível e contrária aos fatos quanto parece", diz o documento divulgado pelo Twitter na quinta-feira.

