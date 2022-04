Musk diz que garantiu US$ 46,5 bilhões em financiamento para oferta no Twitter

Musk apresentou uma "melhor e final" oferta em dinheiro de US$ 43 bilhões ao conselho de administração do Twitter edit

(Reuters) - Elon Musk disse nesta quinta-feira que alinhou 46,5 bilhões de dólares em dívida e financiamento de ações para comprar o Twitter Inc (TWTR.N) e está considerando levar sua oferta diretamente aos acionistas, mostrou um documento junto a reguladores dos Estados Unidos.

O próprio Musk se comprometeu a colocar US$ 33,5 bilhões, que incluirão US$ 21 bilhões em ações e US$ 12,5 bilhões em empréstimos de margem contra algumas de suas ações da Tesla Inc (TSLA.O) para financiar a transação. Ele é CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla.

Musk, a pessoa mais rica do mundo de acordo com uma contagem da Forbes, em 14 de abril apresentou uma "melhor e final" oferta em dinheiro de US$ 43 bilhões ao conselho de administração do Twitter, dizendo que a empresa de mídia social precisa ser privada para crescer e se tornar uma plataforma. para a liberdade de expressão.

Mas o Twitter não respondeu à sua oferta e adotou uma "pílula de veneno" para frustrá-lo.

Musk, o segundo maior acionista do Twitter com uma participação de 9,1%, disse que poderia fazer grandes mudanças na empresa de microblogs, onde tem mais de 80 milhões de seguidores.

As ações do Twitter caíram menos de 1% com a notícia do financiamento, indicando que o mercado ainda está cético em relação ao negócio.

As ações da Tesla subiram quase 7% e o valor das 172,6 milhões de ações de Musk da Tesla subiram mais de US$ 10 bilhões na quinta-feira, após um forte relatório trimestral. Na quarta-feira, ele se qualificou para uma compensação na forma de opções de ações agora no valor de cerca de US$ 25 bilhões depois que a Tesla atingiu as metas de desempenho de lucro e receita.

Não está claro se Musk venderia suas ações da Tesla para cobrir o financiamento de US$ 21 bilhões.

Musk "pode ​​vender, alienar ou transferir" ações não prometidas da Tesla a qualquer momento, de acordo com uma carta de compromisso de empréstimo de margem.

Bancos, incluindo o Morgan Stanley, concordaram em fornecer outros US$ 13 bilhões em dívidas garantidas contra o próprio Twitter, de acordo com o documento.

Um porta-voz do Twitter acusou o recebimento da proposta de Musk.

"Conforme anunciado e comunicado diretamente ao Sr. Musk, o conselho está comprometido em conduzir uma revisão cuidadosa, abrangente e deliberada para determinar o curso de ação que acredita ser do melhor interesse da empresa e de todos os acionistas do Twitter", disse o Twitter. disse o representante em um comunicado.

Ryan Jacob, diretor de investimentos da Jacob Asset Management, que detém ações do Twitter, disse que o último pedido de Musk pressionaria o conselho do Twitter a responder.

"Eles tiveram que considerar a seriedade da oferta, e este arquivamento pode fazer isso", disse ele. "Vai ser difícil para eles ignorá-lo."

Josh White, professor assistente de finanças da Vanderbilt University e ex-economista financeiro da Securities and Exchange Commission, disse que o financiamento provavelmente "pressionará o conselho do Twitter para encontrar um Cavaleiro Branco, o que é improvável, ou negociar com Musk para obter um valor mais alto e remova a pílula venenosa."

A oferta de Musk atraiu o interesse de private equity em participar de um acordo para o Twitter, informou a Reuters nesta semana, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Apollo Global Management Inc (APO.N) está considerando maneiras de fornecer financiamento para qualquer acordo e está aberta a trabalhar com Musk ou qualquer outro licitante, enquanto Thoma Bravo informou ao Twitter que está explorando a possibilidade de fazer uma oferta.

Musk fez vários anúncios na plataforma, incluindo alguns que o colocaram em apuros com os reguladores dos EUA.

Em 2018, Musk twittou que tinha "financiamento garantido" para tornar a Tesla privada por US$ 420 por ação - uma medida que levou a milhões de dólares em multas e ele foi forçado a deixar o cargo de presidente da empresa automobilística para resolver reclamações dos EUA. regulador de valores mobiliários que ele fraudou investidores.

