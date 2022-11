Musk diz que normalização de contas suspensas no Twitter levará semanas

Apoie o 247

247 - O novo dono do Twitter, Elon Musk, afirmou nesta quarta-feira (2) que as contas suspensas, como a do ex-presidente americano Donald Trump, devem levar “semanas” até possam ser restauradas na plataforma.

A medida de suspensão acontece a poucos dias das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

“O Twitter não permitirá que ninguém que tenha sido removido da plataforma por infringir suas regras ingresse novamente até que tenhamos um processo claro para fazê-lo, o que levará pelo menos mais algumas semanas”, tuitou Musk.

Segundo ele, o plano é formar um conselho de moderação de conteúdo, composto por representantes com opiniões muito diversas, “que certamente incluirá a comunidade de direitos civis e grupos que enfrentam violência motivada pelo ódio”.

