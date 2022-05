Musk garante US$7 bi com investidores para financiar compra do Twitter

Apoie o 247

ICL

247, com Reuters - Elon Musk garantiu 7,14 bilhões de dólares em financiamento com um grupo de investidores para ajudar na aquisição do Twitter por 44 bilhões de dólares, de acordo com um documento regulatório desta quinta-feira.

A Binance e a Sequoia estão entre as empresas que vão financiar a compra, mostra o documento submetido à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A bolsa de criptomoedas se comprometeu a realizar um aporte de US$ 500 milhões, enquanto o fundo de venture capital dará US$ 800 milhões para ajudar a levantar os valores necessários para completar a transação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, se referiu ao compromisso como “uma pequena contribuição para a causa”, em um tweet após a notícia vir à tona.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O investidor saudita príncipe Alwaleed bin Talal, que inicialmente se opôs à compra, também concordou em incluir sua participação de 1,89 bilhão de dólares no acordo ao invés de vendê-la, mostrou o documento.

O movimento ocorre à medida que um empréstimo solicitado por Musk foi reduzido para 6,25 bilhões de dólares, ante 12,5 bilhões de dólares anunciados anteriormente, de acordo com o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O compromisso de financiamento de 21 bilhões de dólares de Musk também foi revisado para 27,25 bilhões de dólares.

O bilionário continuará conversando com os atuais acionistas do Twitter, incluindo o ex-presidente da empresa Jack Dorsey, para arrecadar contribuições em ações para a aquisição nos termos acordados, mostrou o documento.

A Reuters informou na semana passada que Musk estava conversando com grandes empresas de investimento e indivíduos abastados para obtenção de mais financiamento para a compra do Twitter, comprometendo uma menor fatia de sua riqueza no negócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Larry Ellison, que faz parte da administração da Tesla e é próximo a Elon Musk, comprometeu 1 bilhão de dólares para o financiamento.

As ações do Twitter subiam cerca de 3,6%, a 50,5 dólares nesta quinta-feira, por volta de 12h10 (horário de Brasília), patamar ainda abaixo da oferta de Musk, de 54,20 dólares por ação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE