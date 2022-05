Musk liderará o Twitter temporariamente após aquisição de US$ 44 bilhões

As ações do Twitter, por outro lado, ampliaram os ganhos e subiram cerca de 4% edit

(Reuters) - Elon Musk deve se tornar o CEO temporário do Twitter após fechar sua aquisição de 44 bilhões de dólares da empresa de mídia social, disse uma pessoa familiarizada com o assunto nesta quinta-feira, enquanto o bilionário está cada vez mais perto de garantir fundos para o acordo.

Musk, o homem mais rico do mundo, também é CEO da Tesla Inc (TSLA.O) e lidera dois outros empreendimentos, The Boring Company e SpaceX.

As ações da Tesla caíram mais de 8% na quinta-feira, com os investidores temendo que o envolvimento de Musk com o Twitter pudesse distraí-lo de administrar a fabricante de carros elétricos mais valiosa do mundo.

As ações do Twitter, por outro lado, ampliaram os ganhos e subiram cerca de 4%, a US$ 50,89, mais próximo do preço do negócio de US$ 54,20, com os investidores apostando que o novo financiamento tornou a conclusão do negócio mais provável.

Espera-se que Parag Agrawal, que foi nomeado CEO do Twitter em novembro, permaneça em seu cargo até que a venda da empresa para Musk seja concluída. A CNBC informou pela primeira vez na quinta-feira que Musk planeja se tornar CEO do Twitter temporariamente.

Mais cedo na quinta-feira, Musk listou um grupo de investidores de alto nível que estão prontos para fornecer financiamento de US$ 7,14 bilhões para sua oferta no Twitter, incluindo o cofundador da Oracle Larry Ellison e a Sequoia Capital.

O investidor da Arábia Saudita, príncipe Alwaleed bin Talal, que havia dito no mês passado que o preço do negócio não era suficiente para ele vender suas ações, disse que Musk seria um "excelente líder" para o Twitter e concordou em investir sua participação de US$ 1,89 bilhão no negócio.

"É ótimo me conectar com você, meu 'novo' amigo @elonmusk... A Kingdom Holding Company e eu estamos ansiosos para lançar nossos ~$ 1,9 bilhão no 'novo' Twitter", disse Alwaleed em um tweet.

Musk aumentou o compromisso de financiamento para US$ 27,25 bilhões, que inclui compromissos de 19 investidores, enquanto reduziu um empréstimo de margem do Morgan Stanley para US$ 6,25 bilhões. Ele já garantiu compromissos de US$ 13 bilhões em empréstimos.

Os outros investidores incluem a empresa de criptomoedas Binance, a empresa do magnata imobiliário de Nova York Steven Witkoff e a DFJ Growth IV Partners, que tem investimentos na Boring Company, SpaceX, SolarCity e Tesla.

“Esperamos poder desempenhar um papel na união das mídias sociais e da web3 e ampliar o uso e a adoção da tecnologia cripto e blockchain”, disse o CEO da Binance, Changpeng Zhao.

A Reuters informou na segunda-feira que Musk estava conversando com grandes empresas de investimento e indivíduos de alto patrimônio líquido sobre obter mais financiamento para sua aquisição do Twitter e comprometer menos de sua riqueza no acordo.

Musk continuará conversando com os atuais acionistas do Twitter, incluindo o ex-chefe da empresa, Jack Dorsey, para contribuir com ações para a aquisição proposta, de acordo com um documento regulatório .

Larry Ellison, membro do conselho da Tesla e amigo íntimo de Musk, comprometeu US$ 1 bilhão para o financiamento.

Musk, um autoproclamado absolutista da liberdade de expressão que defendeu ajustes amigáveis ​​ao usuário no Twitter, como um botão de edição e a derrota de "bots de spam" que enviam quantidades esmagadoras de tweets indesejados, disse anteriormente que tentaria manter o maior número possível de investidores em Twitter possível.

Os investidores estão preocupados se Musk concluirá o acordo com o Twitter.

Em abril, ele decidiu no último minuto não ocupar um lugar no conselho do Twitter. Em 2018, Musk twittou que havia "financiamento garantido" para um acordo de US$ 72 bilhões para tornar a Tesla privada, mas não avançou com uma oferta.

Musk teria que pagar uma taxa de rescisão de US$ 1 bilhão ao Twitter se ele se afastasse, e a empresa de mídia social também poderia processá-lo para concluir o acordo.

