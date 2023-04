Musk pretende lançar rival do chatGPT

Plataforma de inteligência artificial irá concorrer com Google e Microsoft edit

Apoie o 247

ICL

SAN FRANCISCO, 17 Abr (Reuters) - O bilionário Elon Musk disse nesta segunda-feira que lançará uma plataforma de inteligência artificial (IA) que chama de "TruthGPT" para desafiar as ofertas da Microsoft e do Google.

Ele criticou a OpenAI, apoiada pela Microsoft, a empresa por trás da sensação do chatbot ChatGPT, de "treinar a IA para mentir" e disse que a OpenAI agora se tornou uma organização de "fonte fechada", "com fins lucrativos" "aliada de perto com a Microsoft".

Ele também acusou Larry Page, cofundador do Google, de não levar a sério a segurança da IA.

"Vou começar algo que chamo de 'TruthGPT', ou uma IA máxima em busca da verdade que tenta entender a natureza do universo", disse Musk em entrevista ao Tucker Carlson, do canal Fox News, que foi ao ar na segunda-feira.

Ele disse que o TruthGPT "pode ​​ser o melhor caminho para a segurança" que seria "improvável de aniquilar humanos".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.