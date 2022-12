Musk tira Twitter Spaces do ar após ser confrontado na ferramenta sobre suspensão de jornalistas

Apoie o 247

247 - O dono do Twitter, Elon Musk, tirou do ar a ferramenta 'Spaces', de bate-papo por voz ao vivo da rede social, após ter sido confrontado em uma das transmissões na plataforma sobre a suspensão de contas de jornalistas que faziam publicações sobre ele, informa o portal g1.

A transmissão, realizada nesta quinta-feira (15), contava com jornalistas de veículos internacionais, como a repórter Katie Notopoulos, do BuzzFeed News, Drew Harwell, do Washington Post, e Matt Binder, do Mashable. Os dois últimos eram alguns dos jornalistas suspensos pelo bilionário sul-africano.

>> UE alerta para sanções contra o Twitter após suspensão de contas de jornalistas que cobriam Elon Musk

Eles discutiam justamente a suspensão de repórteres da rede social quando Musk entrou na transmissão para dizer que qualquer um que divulgasse dados sobre sua localização - ou a de qualquer usuário - seria banido da plataforma. Esta seria a justificativa apresentada pela rede para a suspensão dos jornalistas.

O empresário, então, foi confrontado, saiu da transmissão e tirou o Spaces do ar para todo o Twitter. De acordo com ele, a ferramenta foi removida para o reparo de um antigo 'bug' e deve voltar ao ar na noite desta sexta-feira (16).

