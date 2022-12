Musk vai refazer a enquete que o tirou de cargo de CEO

Apoie o 247

247 - O dono da rede social Twitter, Elon Musk, vai refazer a enquete sobre se deveria abandonar a posição de CEO da plataforma, segundo o Yahoo! Finanças , após ter recebido uma resposta positiva na primeira vez.

A ideia foi proposta por um usuário na rede social. Para ele, a enquete estava fadada ao fracasso uma vez que "Elon Musk é o inimigo público número um do governo" e que "o governo tem o maior número de contas bot [robô] no Twitter. Eles tem 100 mil 'analistas' com acesso a 30-40 contas cada um" e as usariam para votar contra Musk.

Outro usuário afirmou que apenas usuários com a verificação azul, que agora só pode ser conseguida comprando o plano de assinatura premium da rede, deveriam poder votar em enquetes relacionadas à novas medidas.

Musk afirmou que a sugestão foi uma boa ideia.

