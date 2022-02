Na Band, homem diz que se ganhar na loteria vai "financiar a candidatura de Lula" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um homem surpreendeu a repórter do programa Beija Flor da Band de Maringá (PR), nesta segunda-feira (21), ao responder, durante transmissão ao vivo, o que faria caso fosse o vencedor da Mega Sena.

A repórter, que abordava pessoas que estavam na fila para fazer apostas, questionou o que ele faria com o prêmio de R$ 37 milhões e, prontamente, o homem respondeu: “Olha, eu ia fazer uma coisa muito importante para o Brasil. Financiar, ajudar na campanha do Lula e de todas as candidaturas de esquerda para varrer essa direita horrível que está no poder”.

Constrangida com a resposta inesperada, a repórter devolveu para o apresentador que estava ao vivo no estúdio.

Assista ao vídeo:

Na Band, homem diz que se ganhar na loteria vai financiar a candidatura de @LulaOficial pic.twitter.com/45i0DE9pQn

