Na geladeira e rejeitada pelo público, apresentadora torce por milagre para seguir na Globo

Apoie o 247

ICL

247 - Até 2018, Fernanda Gentil era considerada um dos principais nomes da Globo. Estava em alta como apresentadora esportiva e parecia ser querida pelo público. Mas após aceitar uma ida para o Entretenimento, tudo mudou. Seus projetos fracassaram, e ela virou um nome com contrato fixo e longo, mas esquecida e rejeitada. Nos bastidores, a interpretação é que "só um milagre" muda sua situação. As informações são do portal Notícias da TV.

Segundo apurou o Notícias da TV, Fernanda Gentil é um nome cotado para assumir a próxima edição do The Voice Kids no primeiro semestre de 2023. O posto está vago já que Márcio Garcia vai comandar um novo projeto aos domingos no segundo semestre, que está em desenvolvimento na emissora.

Pesa a favor de Fernanda o fato de ela ser querida pelo mercado publicitário. Foi apenas com vendas que ela conseguiu viabilizar um quadro para cobrir a Copa do Mundo do Catar no Mais Você, de Ana Maria Braga. Apesar da pouca repercussão, a jornalista pôde mostrar que ainda tem certo prestígio.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Fernanda assumir o The Voice Kids, um programa que dá boa audiência aos domingos, seria um "milagre" que só alguém com estrela pode conseguir, já que a jornalista não foi considerada para as novas escalações do É de Casa e sequer vai substituir Patrícia Poeta nas folgas dela no Encontro, por exemplo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.