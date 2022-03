'Nada blinda o preto do racismo', diz Glória Maria em primeira participação no Roda Viva

Glória mencionou situações em que as filhas Laura e Maria sofreram preconceito edit

247 - Em sua primeira entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, a jornalista Glória Maria, de 72 anos, afirmou que "nada blinda o preto do racismo" e relatou episódios em que suas filhas foram vítimas. A uma bancada composta apenas por mulheres, a apresentadora falou sobre a recuperação de um tumor no cérebro, relembrou coberturas feitas nos mais de 40 anos de jornalismo e revelou que vislumbra uma viagem ao espaço para coroar a carreira. A reportagem é do jornal O Globo.

"Nada blinda preto de racismo, ainda mais a mulher preta. Nós somos mais abandonadas, discriminadas. O homem preto não quer a mulher preta. Você tem que aprender a se blindar da dor. Se você for esperar o blindamento universal, você está perdida", disse Glória ao ser questionada se a fama a blindou do preconceito.

Glória mencionou situações em que as filhas Laura e Maria sofreram preconceito. A primeira ouviu de um amigo que "a cor dela era feia". A segunda escutou, também de um colega na escola, "você, sua macaca, não fala nada".

"Isso não vem da criança, vem da família. E a familia não vai mudar. — Quando ele (amiguinho) falou, queria machucar. E a maneira que tinha é para machucar era ofender racialmente. Isso que acho uma coisa trágica. Se ele sabe que chamar de macaca é uma ofensa racial, é porque foi ensinado", completou.

Para finalizar o #RodaViva desta semana, Gloria Maria fala sobre maturidade e preocupações com o passar do tempo. pic.twitter.com/B8n0FA7jxr March 15, 2022

