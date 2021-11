Naiara Azevedo sorri em tributo a Marília e provoca reação na web: 'Fiscais de luto'

Apoie o 247

247 - Naiara Azevedo participou das homenagens a Marília Mendonça (1995-2021) no Domingão com Huck deste domingo (6). Entretanto, o estilo alegre da cantora durante o tributo dividiu os internautas nas redes sociais. Parte do público a acusou de estar fora do tom para a ocasião, enquanto outra a defendeu. "Fiscais de luto", definiu o internauta Lucas Nunes. A informação é do portal Notícias da TV.

A sertaneja estava sorridente e tentou mostrar energia em sua performance da canção Eu Sei de Cor, um dos sucessos de Marília. Em determinado momento, ela pediu que a câmera a acompanhasse até a plateia e cantou ao lado dos fãs que também compareceram ao programa dominical.

No Twitter, houve quem criticasse a sertaneja por sua animação. "Naiara Azevedo tá feliz em uma festa ou numa despedida?", questionou Luciano Santos. Já Carol Caiana foi mais enfática: "Naiara Azevedo está sendo completamente desprezível. Rindo, puxando coro, querendo aparecer, roupa sexy, ficando em pé, claramente querendo foco da câmera".

Ao mesmo tempo, diversos espectadores saíram em defesa da cantora. "Os fiscais de luto que ontem massacraram a Maiara, hoje estão fazendo a nova vítima: Naiara Azevedo. O mundo está mesmo doente!", reclamou Nana.

"A galera criticando a Naiara Azevedo por estar alegre homenageando a amiga Marília Mendonça é um absurdo. Cada um lida de um jeito, eu no velório do meu pai brincava e lembrava dos bons momentos", afirmou Erlan Jesus.

