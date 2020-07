Naja, ema e vira-lata caramelo: nota de R$ 200 gera festival de memes

Metrópoles - O anúncio da cédula de R$ 200 pelo Banco Central, nesta quarta (29/7), foi a matéria-prima ideal para os criadores de memes nas redes sociais. Por alto, dá para dizer que o vira-lata caramelo, símbolo nacional, lidera uma espécie de campanha informal. Até marcas aderiram à corrente, como o Guaraná Antarctica.

Oficialmente, o lobo-guará é o animal escolhido para estampar a nova nota.

Obviamente, usuários de redes sociais deram sugestões das mais diversas: Naja, ema, bichos atualmente populares no noticiário, a cantora Pabllo Vittar e o craque Neymar.

Como a situação do Brasil costuma inspirar todo tipo de zoação, tuiteiros também fizeram referências à situação econômica do país e à desvalorização do Real, a moeda que mais perdeu valor em 2020.

Vazou possível desenho da Nota de 200 reais ( R$200 ) pic.twitter.com/E3xzu8siTt — Cris (@crisvector) July 29, 2020

como a nota de R$200 deveria ser pic.twitter.com/FkA0nbAISK — seu amigo cleyto (@cleytxn) July 29, 2020

Vazou a nova nota de R$ 200 pic.twitter.com/aS2JjQkiPD — Samuel (@SamPancher) July 29, 2020

