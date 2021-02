"Não há como respeitar jornalista que defende interesse dos donos dos veículos de comunicação", diz Jean Wyllys

247 – O jornalista e ex-deputado Jean Wylly, do Psol, mandou um recado para a jornalista Malu Gaspar, do Globo, que estreou uma coluna com a expressão "bolsopetismo" em que, na prática, defende a política de preços da Petrobrás, que suga recursos da sociedade brasileira e os transfere aos acionistas privados (sobretudo internacionais) da Petrobrás.

"Qualquer jornalista perde imediatamente meu respeito quando abre mão da honestidade intelectual em nome da defesa direta ou indireta dos interesses dos donos dos veículos em que trabalha, transformando-se em sicário da desinformação. Não há como respeitar!", disse ele.

