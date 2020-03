Amoedo critica Guedes mas diz que não se arrepende de voto em Bolsonaro

“Votei contra o PT. Não me arrependi porque não tinha opção. Achava pior votar nulo ou no PT. Não me surpreende a falta de capacidade administrativa dele, dado o histórico de 28 anos no Congresso”, diz Amoedo edit

247 - O ex-candidato à presidente da república João Amoedo, que conquistou 2,5% dos votos no processo eleitoral de 2018, surpreendeu seus apoiadores, e parte considerável do público consumidor de conteúdo sobre política no país, na última semana, quando renunciou ao cargo de presidente nacional do partido NOVO, e também declarou não se arrepender do voto para Jair Bolsonaro.

Os trechos foram retirados de entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, na última semana.

Quando questionado sobre a gestão Bolsonaro, Amoedo respondeu que “A qualidade da equipe é muito boa. Temos no Novo uma identidade muito grande com o que eles pregam: responsabilidade fiscal, maior abertura da economia, reformas e privatização. Mas na prática nós sabemos que muitas dessas reformas mexem com interesses e exigem um trabalho no Congresso”. “Na medida que o presidente não faz esse trabalho e puxa para a polêmica ele acaba influenciando seus ministros. Essas derrapadas do Paulo Guedes vem nessa esteira do clima que se cria”, afirmou o ex-candidato à presidente pelo NOVO, ainda criticando a lentidão do governo na aprovação das reformas de ajustes fiscal e econômico: “O que falta é velocidade na apresentação das propostas na área econômica. Nada foi apresentado na reforma tributária. O ministro Paulo Guedes fala que tem 15 semanas, mas já queimaram muitas”.

No entanto, mesmo contra as manifestações do dia 15 deste mês, em defesa do inquilino do Palácio do Planalto, dizendo: “Não irei. Não gosto de manifestações que são contra as instituições. Prefiro manifestações que são a favor de alguma coisa” Amoedo aproveitou para se justificar: “Votei contra o PT. Não me arrependi porque não tinha opção. Achava pior votar nulo ou no PT. Não me surpreende a falta de capacidade administrativa dele, dado o histórico de 28 anos no Congresso”.

O empresário ainda fechou a entrevista pregando renovação interna no partido NOVO, e que ainda não decidiu se vai disputar ou não o próximo processo eleitoral para presidente da república: “Não estou pensando ainda em candidatura. Não parei para pensar sobre isso. Um dos problemas do Brasil hoje é que vários atores importantes do mundo político estão fazendo planos pensando muito na eleição de 2022. O próprio presidente da República. Aí ficam procurando soluções de curto prazo. Vou pensar bastante. No final da história não podemos esquecer que será também uma definição do partido”.